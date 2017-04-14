Milletvekili Eldemir ve İl Başkanı Karabıyık Esnafı Ziyaret Ettiler
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık kent merkezinde esnafı gezdiler.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık kent merkezinde esnafı gezdiler.
İkili, 16 Nisan günü yapılacak referandum öncesi kent merkezinde esnafı gezerek referandum için destek istediler. İkiliye, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve partililer eşlik etti. Vatandaşlara broşürler dağıtan partililer referandum da vatandaşların ve esnafın 'Evet' demesi yönünde ikna çalışma yaptılar.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ev, ev, sokak, sokak gezerek 16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandum u için destek istediklerini belirtti. - BİLECİK