Milletvekili Eldemir ve Başkan Yıldırım İşçilerle Bir Araya Geldi
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, İl Özel İdaresini çalışanı Türkiye Yol-İş Sendikası üyesi işçilerle kahvaltıda bir araya geldi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, İl Özel İdaresini çalışanı Türkiye Yol-İş Sendikası üyesi işçilerle kahvaltıda bir araya geldi.
İl Özel İdaresi Lokalinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Yol-İş Sendikası Bilecik İşyeri Baştemsilciliği üyeleri ve Sendika Başkanı Hüseyin Şencan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik İl Özel İdaresi Yol İş Şube Müdürü Ozan Bakkal, İl Özel İdaresini çalışanı işçilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir işçilere 16 Nisan günü yapılacak referandum hakkında bilgi verirken destek istedi. - BİLECİK