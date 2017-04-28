Milletvekili Eldemir'den Pazaryeri'ne Ziyaret - Bilecik

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.



Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır'ı makamında ziyaret eden Milletvekili Eldemir, buradan partisinin binasına geçerek halk oylamasında verdikleri desteklerden dolayı ilçe teşkilatına teşekkür etti.



Milletvekili Eldemir, burada yaptığı konuşmada, sadece seçim öncesinde değil seçimden sonra da her zaman halkın yanında olduklarını göstermek için ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Eldemir, şöyle konuştu:



"Mevlam Ramazan ayının bereketinden ve rahmetinden hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Yoğun ve zorlu bir seçim süreci geçirdik. Referandumda sadece 'evet' diyenler değil onlarla beraber Türk halkı kazanmıştır. İnşallah 2019'da bu sistem değişikliği yapıldıktan sonra milletimiz ne kadar isabetli bir karar verdiklerini göreceklerdir."



Ziyarette Milletvekili Eldemir'e, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Üstün, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İl Genel Meclis Üyesi Mahir Küçük ve partililer eşlik etti.