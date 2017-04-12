Milletvekili Eldemir, Bozüyük Belediyesi Personelini Ziyaret Etti, Referandum İçin Destek İstedi

Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek personelle görüştü ve referandum için destek istedi.



Eldemir'in Bozüyük Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam eşlik etti. Belediye hizmet binasını, itfaiye garajı ve diğer ek hizmet binalarını ziyaret eden Eldemir yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm personel ile tek tek görüşen ve kısa sohbetler gerçekleştiren Milletvekili Eldemir personele yaptıkları işin çok değerli olduğunu söyleyerek tüm çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. "Bozüyük Belediyesi yapmış olduğu çalışmalar ve projeler ile Bozüyük için bir şanstır" diyen Milletvekili Eldemir "Belediye personeli olarak çalışmalarınızda ve yeni projelerin hazırlanmasında karşılaştığınız bürokratik zorlukları en iyi siz biliyorsunuz. Bizler bu projelerin hızlanması için ve önümüzdeki tüm bürokratik engellerin ortadan kalkması için çalışıyoruz. Sizlerin de bu süreçte desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Sıcak ve samimi tavırlarıyla personelin gönlünü fetheden Milletvekili Eldemir AK Parti Belediyelerinin kendilerine özgü belediyecilik anlayışı ve gerçekleştirdikleri projeler ile fark yarattığını belirterek personele görevlerinde başarılar diledi.



Belediye personeli, Milletvekili Eldemir'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sayın vekilimiz referandum üzeri yoğun çalışmasına rağmen bize vakit ayırarak ziyaretimize gelmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler ve Eldemir'e referandum çalışmalarında kolaylıklar dilediler. - BİLECİK