Milletvekili Dülger'in 23 Nisan Kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Milletvekili Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. Yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan 1920'de, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir" dedi.



Tüm çocukların bayramını da kutlayan Dülger, "Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. Türkiye'nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle hedeflerimize ulaşacağına inancımız tamdır. 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini çocuklarımız, gençlerimiz çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturacak, beklediğimiz büyük Türkiye'yi inşa edecektir.Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır" diye konuştu. - KİLİS