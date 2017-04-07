Milletvekili Deligöz, Üniversite Öğrencilerine Referandumu Anlattı

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, referandum çalışmalarına devam ediyor.



Referandum çalışmaları kapsamında gece gündüz ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Deligöz, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Deligöz, öğrencilerle buluşmasında Yeni Anayasa Teklifi ve Referandum hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin yeni anayasa paketi ve referandum a ilişkin sorularına madde madde cevap veren Milletvekili Deligöz, öğrencilerden destek isteyerek sohbet etti.



Milletvekili Deligöz konuşmasında mevcut sistemde yönetilebilir olmadığı için sistem değişikliğine gitmek istediklerini işaret ederek, bu sistem değişikliğinin AK Partiyi ilgilendiren bir sistem olmadığını tüm Türkiyeyi ilgilendiren bir sistem olduğunu vurguladı. - ERZURUM