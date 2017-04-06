Milletvekili Deligöz'ün Atatürk Üniversitesini Ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Atatürk Üniversitesinde (AÜ) öğrencilerle bir araya geldi.



Milletvekili Deligöz, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, kendisinin de bu fakülteden mezun olduğunu söyledi.



Öğrencilere 16 Nisan'da yapılacak referandum da neden "evet" demeleri gerektiğini örneklerle anlatan Deligöz, daha sonra öğrencilerin yönelttiği soruları cevapladı.



Programa, AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.