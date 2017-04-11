Milletvekili Deligöz: "Ak Parti ve MHP Olarak Bizler Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Ele Ele Verdik"
AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 16 Nisan’da yapılacak referandum için sahada sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 16 Nisan'da yapılacak referandum için sahada sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Her fırsatta Güney ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Deligöz'ün bu kez durağı Karayazı ilçesi oldu. Karayazı ilçesinde sevgi gösterileriyle karşılanan Milletvekili Deligöz, ilk olarak İlçe Belediyesi'ne kayyum atanan Kaymakam Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Milletvekili Deligöz, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Partililerle sohbet eden Milletvekili Deligöz, ülkenin kaderini değiştirecek bir referandum süreci yaşadıklarını dile getirdi.
Karayazı ilçesinde gönülleri fetheden Milletvekili Deligöz, ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlara yeni anayasa paketini anlatıp Evet için destek istedi.
Esnaf ve ilçe halkını ziyaretinde 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum un önemine dikkat çeken Milletvekili Deligöz, "Çok önemli bir sürece doğru adım adım gidiyoruz. Ülkemizin kaderini değiştirecek bir referandum sürecindeyiz. AK Parti ve MHP 'evet' diyor, CHP ve HDP ise birlikte 'hayır' diyor. AK Parti ve MHP olarak bizler daha güçlü bir Türkiye için ele ele verdik, milletimizin önüne çıktık. Ülkemizin ne kadar düşmanı varsa bir olmuş, karşımızda oluşturdukları cephede mevzilenmiş durumda. Hal böyle olunca, parti siyasetinin üzerinde bir durum söz konusudur. Bu iş parti meselesi değil, Türkiye meselesidir. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaşarak meclisten geçirdiği, milletimizin önüne sunduğu bu değişikliklerin sonucunda Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Referandumdan milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağız. Biz, vatanımızın birlik ve beraberliği için 'Evet' diyoruz. Türkiye'nin diriliş ve toparlanması için 'Evet' diyoruz. Türkiye'nin istikrarlı ve etkin yürütme sistemine sahip olması için, 16 Nisan'da güçlü bir 'Evet' demeliyiz" diye konuştu.
Karayazı İlçesindeki programlarının ardından zaman kaybetmeden Erzurum'a dönen Milletvekili Orhan Deligöz, Üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere yeni anayasa paketini anlatan Milletvekili Deligöz, "16 Nisan'a kadar durmak, yorulmak yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağız, Güçlü ve Büyük Türkiye ideali için yollarda olmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM