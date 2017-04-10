Milletvekili Deligöz, 10 Nisan Polis Haftasını Kutladı

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Milletvekili Deligöz, mesajında şu ifadelere yer verdi; "10 Nisan 1845 yılında kurulan ve 172 yıllık bilgi birikimini modern çağın imkanlarıyla birleştirerek kendini sürekli geliştiren polis teşkilatımız dünya çapında önde gelen teşkilatlardan biridir. Polis teşkilatımızın bilhassa son yıllarda terörle mücadelede ortaya koyduğu üstün gayret ve performansı takdire şayandır. Kamu düzenine ve devlet bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görev yapan polisimizin azim ve başarısı her türlü övgünün üzerindedir. Devletçe ve milletçe terörle mücadeledeki kararlılığımızdan asla taviz vermeden, toplumun huzuru ve güveninin teminatı kahraman polislerimiz, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumayı, devlet bütünlüğünü hedef alan tehditlere karşı mücadeleyi vazife edinmiş olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında olan polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum." - ERZURUM