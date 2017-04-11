Milletvekili Ceylan'dan Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
Ankara 2. Bölge milletvekili Nevzat Ceylan, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret etti.
Ankara 2. Bölge milletvekili Nevzat Ceylan, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret etti.
Ankara 2. Bölge milletvekili Ceylan, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, AK Parti SKM Başkanı Serhat Selvi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hakan Orak ve parti üyeleri ile birlikte Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Ceylan ve beraberindeki heyet, polisleri kutladı. - ANKARA
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