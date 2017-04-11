Milletvekili Çelik'in Referandum Çalışmaları

AK parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik katıldığı radyo programında referandum la ilgili açıklamalarda bulundu.



Referanduma evet çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, radyo programının konuğu oldu. Çelik, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatarak, vatandaşların son günlerde daha bilinçlendiğini söyledi. Şimdi referandum un sırası mıydı, eleştirilerine cevap veren Çelik, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu iç ve dış mihrakların gözünün Türkiye üzerinde olduğu bu dönemde güçlü bir yönetimin tam zamanı olduğunu belirtti.



Çelik son günlerde vatandaşların daha bilinçlendiğini belirten, "Sahalarda yaptığımız ziyaretlerde bizim gördüğümüz son 10 gündür vatandaşlarımız daha bilinçlidir. Bizde onlara anayasa değişikliğinin içeriğini anlatıyoruz. Aldığımız tepkiler bizi çok mutlu ediyor. Muhalefet yalan üzerine kurulu dağıttığı bir broşür var. Bunu dağıtıyorlar. Suriyelileri bile referandum da istismar haline getiriyorlar. Milletimiz 16 nisanda güçlü bir evetle şer odaklarına ders verecek. Geçmişte mevcut sistemden dilimiz çok yandı. Aynı görüşten olan Cumhurbaşkanı ile Başbakanlar sorun yaşadı. Çünkü yetki karmaşası var. Biz bu karmaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü milletimiz bundan zarar görüyor, vesayetçiler de bundan faydalanıyor. Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi süreci aceleye gelmemiştir, tam zamanıdır. Çünkü toplumun herkesimi bu çalışmada hem fikirdir. Şuan Türkiye'nin güçlü bir yönetime en çok ihtiyacı olduğu dönemdir" dedi. - GAZİANTEP