Milletvekili Bayram Referandum Sürecini Değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram Anayasa değişikliğiyle ilgi bilgiler vererek referandum sürecini değerlendirdi. Milletvekili Bayram yayımladığı mesajında;



"Türkiye Cumhuriyeti'nin Rejimi Bellidir."



"Birilerinin dediği gibi bu anayasa rejimi değiştirmiyor. Rejim bellidir adı da Cumhuriyettir. Ülkemizin kuruluşunda her birimizin ecdadının emeği ve kanı vardır. Dolayısıyla bu asla rejim değişikliği değildir. Bu bir hükümet şeklinin değişikliğidir.



Bu getirmek istediğimiz sistem geçmişte olsaydı inanıyorum ki bundan önceki başbakanlarda kendi dönemlerinde daha iyi işler yapabilirdi. Çünkü sistem yapmak istediğiniz birçok şeyi engelliyordu. Onun için bu süreç çok daha önemli hale gelmektedir.



Bu anayasa değişikliğine en çok kimler karşı çıkıyor, FETÖ, PKK ve onun siyasi uzantısı HDP, DHKPC ve diğer yasa dışı örgütler hayır kampanyasında. Bunun yanında CHP de hayır kampanyasında ama inanıyorum ki Erzincanlı CHP'li kardeşlerimiz Hemşerisi Başbakanımız Binali Yıldırım'a sahip çıkarak bu süreçte "evet" diyecektir."



"Bu Sistemde Başbakanlık Kalkıyor Yani İki Başlılık Kalkıyor"



Milletvekili Bayram, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte iki başlılığın ortadan kaldırılacağını belirterek, "Bu sistemde Başbakanlık kalkıyor yani iki başlılık kalkıyor. AK Partiden önce geçmiş dönemde bütün Başbakanlar Cumhurbaşkanıyla sorunlar yaşamıştır. Milletvekilleri Bakan olmayacak, Bakan olursa milletvekilliği düşecek ve dolayısıyla milletvekilliği ayrı bir kulvar, bakanlık ayrı bir kulvar olacak.



Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekilliği seçimi aynı anda yapılacak. Seçimlerde çok fazla enerji kaybediyoruz. Bunu ortadan kaldıracağız. Seçimler 5 yılda bir olacak. Cumhurbaşkanının yetkileri ve sorumlukları ayrıntılı olarak bu düzenlemenin içerinde yer alıyor. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi devam edecek. TBMM'de milletvekillerinin tek bir görevi olacak oda yasa yapmak. Cumhurbaşkanın hangi hallerde yargılanacağı anayasa değişikliği taslağında uzun uzun anlatılıyor. Mevcut durumda ise Cumhurbaşkanı vatan ihanet suçu hariç hiçbir suçtan yargılanmaz maddesi vardı bunu değiştiriyoruz" dedi



Milletvekili Bayram mesajının devamında ise, "Seçilme yaşını 18'e indiriyoruz ve Gençlerin önünü kesen siyasilerden değil, gençlerin önünü açan siyasiler olacağız. 18 yaşındaki bir genç seçme hakkına sahipse seçilme hakkına da sahiptir diyerek bu uygulamayı getiriyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha büyük hizmetler çok daha kısa zamanda yaşayacağız. Milletin menfaati neyi gerektiriyorsa milletin istekleri neyi gerektiriyorsa onlar olacak. Bundan sonra millet ne istiyorsa o olacak. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için bu değişiklik hayati bir önem taşıyor. Bunun için Referandumda "evet" çıkması için var gücümüzle çalışacağız. Sözde kararda Milletindir!" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN