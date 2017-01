Milletvekili Başer, Yozgat Şehir Hastanesini Ziyaret Etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile birlikte Şehir Hastanesini ziyaret etti. Başer, Yozgat Şehir Hastanesi'ni bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'nin ilk şehir hastanesi konumunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği hastaneyi gezen Milletvekili Başer, vatandaşlarla sohbet ederek hasta ziyaretinde bulundu. Tedavi için gelen vatandaşlardan hastane ile ilgili görüşlerini dinleyen Başer, daha sonra hastane yöneticilerinden son durum hakkında bilgi aldı.



475 yataklı şehir hastanesini gezerek, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca'dan bilgi alan Milletvekili Başer, Yozgat'ı bölgede cazibe merkezi ve sağlık üssü haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başer, "AK Parti hükümetimizin Yozgat'a yaptığı bu muhteşem hastaneye sahip olmaktan dolayı burada yaşayan bir kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, emeği geçenlere şükran borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.



Vatandaşların şehir hastanesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başer, "Kamu özel ortaklığıyla Türkiye'deki ilk Şehir Hastanesi Yozgat'ımıza açılmış oldu. Bu manada Yozgatlılar olarak biz gurur duyuyoruz. Bizim için insanımız değerli. Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu müşahede ettik. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız ve doktorlarımız memnun" şeklinde konuştu.



Hasta sayısında her geçen gün artış yaşandığını da hatırlatan Başer, "Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki hasta sayısı önceki Devlet Hastanemizdeki hasta sayısına göre şuan itibariyle yüzde 50 oranında artış gösterdi. Ortalama 3 bin 500 civarı hastamız var. Şehir hastanemizi bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca da hasta sayının arttığına değinerek "Her gün hasta sayımız artmakta. Geçen hafta Pazartesi günü hasta kabulüne açılan hastanemizde ilk gün bin 800 hasta, daha sonra 2 bin hasta daha sonra 2 bin 400 hasta ve bu Pazartesi itibariyle de 3 bin 500 hastayı bulmuş durumunda. Vatandaşlarımızın şu an için başka illere gideceklerini gerektirecek bir gerekçe yok. Bütün branşlarımızda burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca günden güne doktor sayımız artmakta" dedi. - YOZGAT