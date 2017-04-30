Milletvekili Babaoğlu'ndan "Evet" Teşekkürü
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Derbent ilçelerini ziyaret ederek, parti teşkilatlarına anayasa değişikliği halk oylamasında elde ettikleri başarılı sonuçtan dolayı teşekkür etti.
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Derbent ilçelerini ziyaret ederek, parti teşkilatlarına anayasa değişikliği halk oylamasında elde ettikleri başarılı sonuçtan dolayı teşekkür etti.
Babaoğlu, partisinin Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Derbent ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek, anayasa değişikliği halk oylamasında elde edilen sonuç dolayısıyla kutladı.
AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Beyşehir'in Konya merkez dışında "evet" oyuna en yüksek katkıyı verdiğine işaret eden Babaoğlu, şunları söyledi:
"Beyşehir yüzümüzü ağarttı. Beyşehir teşkilatımıza, belediye başkanımıza, tüm mahalle temsilcilerimize, gönüllülerimize, gençlerimize, kadınlarımıza bize verdikleri bu süreçteki destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca doğalgaz ve karayolu ile ilgili adımlar atmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda önümüzdeki cuma günü Karayolları Bölge Müdürlüğü ile bir toplantı yapacağız. Biz Beyşehir'e yeni şeyler söylemek, yeni projeler kazandırmak yolunda ilçe başkanlığımız, belediye başkanlığımız, sivil toplum kuruluşları ile hep beraber çalışıyoruz."
Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Levent Babacan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.