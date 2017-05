Milletvekili Aydemir: "Ak Dava, Emeğe Saygı Davasıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz, işçi kardeşlerimizi yüksek vicdan, ahlak, vazife, sorumluluk timsali olarak görüyoruz. Biz, her biri vatan ve iman şuuru içinde olan işçi kardeşlerimizin emeğini yüksek bir değer, aziz bir çaba olarak nitelendiriyoruz" dedi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Erzurum'da HAK-İŞ tarafından gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde işçilerin coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, bir değerlendirme yaptı.



Türkiye ekonomisine emek-yoğun katkı sunan işçileri, 'Alnı Ak, yüreği ak, emeği ak, davası hak'bir vizyonda tarif eden Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları öncesinde emeğin konumu ve 1 Mayıs istismarlarını hatırlatarak, "2002'ler öncesinde Grevler, lokavtlarla kilitlenen ekonomik hayatımızı,



İşçinin hakkını alamadığı, emeğin kirli siyasetlere alet edildiği günleri unutmadık. Emekçinin siyasi emeller için kurban edildiği, acıların, yoklukların ve sefaletin emekçilere fatura edildiği, emeğin aşağılandığı yılları aklımızdan çıkarmadık. Emekçilerin kanlarından beslenen ihanet odaklarının kana boyadığı 1 Mayısları göz yaşlarıyla, acı içinde hatırlıyoruz. İşçi kardeşlerimin inançları sebebiyle horlandığı, mukaddesatlarından uzaklaştırılmak istendiği 28 şubatların acı hatıraları hala yüreklerimizi dağlıyor. O acı günlerde, nefsini hakka ve emeğin azizliğine adayarak yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



AK dava ve AK dava lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespiti



AK Parti iktidarlarıyla birlikte emeğe saygının esas hale geldiği, emek istismarına son verildiği ve hak eksenli bir yaklaşım sergilendiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Bugün, sonsuz şükür ki, hakkın hakim olup batılın zail olduğu bir zaman dilimindeyiz. Emeğe ve emekçiye Akça yaklaşan bir davanın temsilcisi, 'İşçinin hakkı alın teri kurumadan verilmeli' ilahi emrine ram olmuş bir davanın mensubu olmanın gururunu yaşıyoruz. AK Dava lideri, bir beşeriyet fedaisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tespitiyle, 'Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Önceliğimiz haktır. Yolumuz haktır. ve davamız bu inançta sadıktır. İşçi hak ve özgürlüğünde üslubumuz da niyetimiz de aktır" vurgusunu yaptı.



Aydemir'den yunusça bir eda, Mevlana'ca yaklaşım vurgusu



"Biz, emeğe saygı, emekçiye hürmet noktasında Yunusça bir edayla Mevlananın yolundayız" diyen Milletvekili Aydemir, "Sakarya'nın yüzüstü sürünmekten kurtulduğu ve ayağa kalktığı günlerdeyiz. 'Ayağa Kalk Sakarya' çağrısını yapan bir aziz hareket ekseninde emeğe ve emekçiye sonsuz saygı duyuyoruz. Biz ilahi emirle 'Yaratılmışı yaradandan ötürü hoş gören, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak bilen bir davayı ifade ediyoruz. Bizim için emek her daim kutsaldır. Bizim için her damla alın teri mübarektir. Bizim için her işçi, her emekçi eşrefi mahlukattır. Biz, emeğe saygı, emekçiye hürmet noktasında Yunusça bir edayla Mevlananın yolundayız" kaydını düştü.



"İşçi kardeşlerimin emeği mübarek, kazancı bereketli, hak davaları kutlu olsun"



Milletvekili Aydemir değerlendirmesinde, "Biz, işçi kardeşlerimizi yüksek vicdan, ahlak, vazife, sorumluluk timsali olarak görüyoruz. Biz, her biri vatan ve iman şuuru içinde olan işçi kardeşlerimizin emeğini yüksek bir değer, aziz bir çaba olarak nitelendiriyoruz. Biz, Ruhu manevi nafaka, zihni milli ve manevi değerlerle beslenmiş emekçi kardeşlerimizi marifet, sanat ve hikmet erbabı olarak tarif ediyoruz.. Biz, işçi kardeşlerimizi, 15 Temmuzlarla ifade bulan ihanet senaryolu kakışma ve darbe girişimleri karşısında duran ve mücadele eden iman dolu göğüsleriyle bir serhad, bir iman kalası olarak biliyoruz.. Biz, emekçi kardeşlerimizi, 16 Nisanlarla kaydedilen milli irade davasının sarsılmaz mücahidleri olarak kabul ediyoruz. Yüce Mevla, Tüm emekçi kardeşlerimin, çaba, emeğini aziz kılsın..



İşçi kardeşlerimin emeği mübarek, kazancı bereketli, hak davaları kutlu olsun" dedi. - ERZURUM