Milletvekili Arslan ve Başkan Duruay'dan AK Parti Skm'ye Ziyaret
AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) ziyaret etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.
AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, SKM'nin çalışmaları hakkında SKM Başkanı Namık Kemal Doğan'dan bilgi aldı. Arslan, SKM'nin çalışmalarından dolayı SKM Başkanı Doğan'ı ve arkadaşlarını tebrik etti.
Başkan Duruay da Gölbaşı'nda referandum gününe kadar var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, 17 Nisan'da daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye'nin sabahına uyanacaklarını kaydetti. - ANKARA