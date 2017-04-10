Milletvekili Altunyaldız Esnafla Bir Araya Geldi

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Karatay Sanayi esnafını ziyaret ederek 16 Nisan Halk Oylaması için destek istedi.



AK Parti Konya İl Teşkilatı referandum çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Karatay Sanayi esnafıyla bir araya geldi. 16 Nisan Halk Oylaması için esnaflardan destek isteyen Altunyaldız, "Halk oylamasına sayılı günler kaldı. Uzun bir zamandır çalışmalarımızı milletimiz ile birlikte yürütüyoruz ve her kesimden Konyalı hemşehrimizle birlikte olduk. Şuana kadar elde ettiğimiz sonuçlardan aldığımız teveccühten ve milletimizin anayasa değişikliğine ilişkin yaklaşımdan son derece memnunuz. Allah'a şükür değişikliğin ana ruhu ve esası anlaşılmış durumda. Milletimizin merkeze alındığı ve gerçekleşen demokrasinin güçlendiği, yönetim sistemindeki tıkanıklıkların giderildiği, demokrasiyi askıya alan unsurların yok edildiği bir düzende, inşallah her şeyi ile güçlü bir iktidar, istikrarlı bir iktidar, kalkınan büyüyen bir ülke, inisiyatif alabilen bir ülke, milletiyle devletiyle bütünleşmiş bir ülke ve inşallah önümüzü gören ve beş yıllık dönemler halinde programlarını rahatlıkla uygulayabilecek bir Cumhurbaşkanı Yönetim Sistemine milletimizin 16 Nisan'da büyük bir teveccüh ile desteklerini bekliyoruz. Konyalı hemşehrilerimizin tepkileri son derece olumlu. İnşallah çok yüksek bir oyla anayasa değişikliğinin sona ereceğini ve inşallah 16 Nisan'ın ülkemizin yeni hikayesinin yazılacağı ve inşallah istikrarlı günlerin başlayacağı gün olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - KONYA