Milletvekili Akgül'den Aa Yozgat Bürosuna Ziyaret
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Anadolu Ajansı (AA) Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Anadolu Ajansı (AA) Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti.
Anayasa değişikliği ve halk oylaması çalışmaları hakkında bilgi veren Milletvekili Akgül, kampanya süresince yaptıkları toplantı ve ziyaretlerde çok iyi karşılandıklarını, halka yeni anayasayı anlattıklarını söyledi.
Yozgat halkının bu güne kadar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye büyük destek verdiğini, bu desteğin devam ettiğini aktaran Akgül, "Yozgat halkı, her zaman devletinin, milletinin yanında olmuştur. İstikrardan yana tavır takınmıştır. 16 Nisan referandum unda da yine 'evet' oyuyla rekor derecede destek vereceğine inanıyorum. Halkımıza vereceği destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.
Akgül, Türkiye genelinde de yüksek oranda "evet" çıkacağını ve Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.
Ziyarette AA Yozgat Büro Sorumlusu Ömer Ertuğrul, Akgül'e AA'nın 2016 yılı fotoğraf albümünü hediye etti.