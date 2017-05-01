Milletvekili Açıkkapı; "Çalışanların Hak Ettikleri Hayat Standartlarına Kavuşmaları İçin Mücadele...

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, çalışanların hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları için mücadele ettiklerini söyledi.



AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.



Gelişen Türkiye ve büyüyen ekonominin en önemli faktörlerinin işçi ve emekçilerin olduğuna vurgu yapan Milletvekili Açıkkapı,"Kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramları kutlu olsun. Tüm dünyada bir dayanışma ve haksızlığa,eşitsizliğe dur demek için kutlanan bugün, ülkemizde hükümetlerimiz döneminde bayram kutlaması haline gelmiş, o gün emekçi kardeşlerimizin şerefine resmi bayram olarak ilan edilmiştir"dedi.



Açıklamasına devam eden Açıkkapı"Bizler, Efendimizin (SAV) 'İşçinin hakkını, alnının teri kurumadan verin' düsturunun temsilcileri olarak ülkemizin mutlu huzurlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın, emekçilerimizin, emeklerinin tam karşılıklarını almalarına büyük önem veriyor, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları için mücadele ediyoruz. Bu uğurda toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyor, sorunların diyalog ve mutabakat içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli görüyoruz. Bu yaklaşımın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı açıktır"ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ