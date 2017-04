Milletvekili Açıkgöz, İşadamı Uluer'e Teşekkür Etti

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'de yatırımlarına aralıksız devam eden işadamı Halis Uluer'e teşekkür etti.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Nevşehir'in kalkınmasın adına birçok alanda faaliyette bulunan işadamı Halis Uluer'in yapacağı eğitim yatırımından dolayı teşekkür etti. Açıkgöz, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen Nevşehir'imizde eğitimden alt yapıya, sanayiden üretime, turizmden tarım faaliyetlerine kadar her alanda topyekun güçlenen bir Nevşehir için çalışıyoruz. Anadolu'nun beşiği Nevşehir'imize her fırsatta yerli ve yabancı yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Nevşehir'de birçok alanda faaliyette bulunan işadamı Halis Uluer'e de ilimize yapacağı eğitim yatırımı için şimdiden teşekkür ediyorum. Nevşehir büyüyecek, Türkiye güçlenecek. Milli ve manevi değerlerini özümseyen bir gençlik için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Nevşehir, eğitim imkanları ile de adından söz ettirmeye devam edecek. Bu vesileyle tüm yatırımcılarımızı bir kez daha Nevşehir'imize iş, istihdam ve ekonomik büyüme için davet ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR