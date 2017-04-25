Milletlerarası Anlaşmalar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Çin Halk Cumhuriyeti ve Dominik Cumhuriyeti hükümetleriyle imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Çin Halk Cumhuriyeti ve Dominik Cumhuriyeti hükümetleriyle imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Pekin'de 23 Nisan 2009'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması kararı Bakanlar Kurulunca 13 Mart 2017'de alındı.
Buna göre, her iki ülkenin bakanlıkları, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında karşılıklı mutabakat ile iş birliğini teşvik edecek, bilgi paylaşımı, heyetlerin ve sağlık uzmanlarının değişimi, düzenlenecek konferanslara ve bilimsel toplantılara uzmanların katılımının teşvik edilmesi konularında çalışmalar yürütecek.
Santo Domingo'da 2 Şubat 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mart 2017'de karar verildi.
Söz konusu anlaşma ile Türkiye ve Dominik hükümetleri turizm alanında iş birliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edecek. Taraflar her iki ülkedeki potansiyel yatırımcıları turizm olanakları konusunda bilgilendirerek, turizm pazarlama kuruluşlarına teknik destek sağlamak amacıyla iş birliği yapacak.