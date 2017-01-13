Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye'nin Myanmar, Gambiya ve Kazakistan ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye Cumhuriyeti ve Myanmar Birliği Hükümeti arasında 20 Nisan 2006'da Yangon'da imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, beş yıl yürürlükte kalacak.



Anlaşmaya göre, iki ülke arasında ithalat ve ihracatta uygulanan gümrük vergi ve harçlarında 1994-GATT anlaşmasının 1. maddesi gereği "en çok kayrılan ülke" ilkesi uygulanacak.



Anlaşmayla, Türkiye ve Myanmar'da ulusal sergilerin teşvik edilmesini ve iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon kurulması da kararlaştırıldı.



Gambiya



Türkiye Cumhuriyeti ve Gambiya İslam Cumhuriyeti arasında 6 Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Spor Alanında İşbirliği, Gençlik Alanında İşbirliği ve Gençlik ve Spor Alanında Eğitim Anlaşması'na göre, Türkiye-Gambiya arasında spordan sorumlu kurum ve kuruluşlar işbirliği yapılacak.



Anlaşmayla bu kurum ve kuruluşlar arasında değişim programları düzenlenmesi, uzman ve deneyim paylaşımı, spor müsabakalarına karşılıklı katılım sağlanması ve iki ülke spor kulüpleri arasında iletişim kurulması kararlaştırıldı.



İki ülke arasında imzalanan Gençlik ve Spor ile İlgili Eğitim Alanında İşbirliği anlaşması da imzalandı.



Buna göre, iki ülke arasında gençlik ve spor üzerine konferanslar için uzmanlarının davet edilmesi, bu alanda belge, bilgi ve yayın değişimi, seminer ve sempozyumlara uzmanların katılımının sağlanması, spor heyeti ve antrenörlerin davet edilmesi ve imkan dahilinde staj programlarının düzenlenmesi kararlaştırıldı.



Kazakistan



Türkiye ile Kazakistan arasında 28-29 Nisan 2016'da Astana'da düzenlenen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda anlaşılan maddeler de Resmi Gazete'de yayımlandı.



Toplantıda taraflar, 2016 yılı kesin kotasının 8 bin tektip geçiş belgesi, 2 bin transit geçiş belgesi, bin 500 üçüncü ülke geçiş belgesi olarak anlaşmaya vardı. Türk tarafı, 2016 yılı için Kazak tarafına 500 adet ilave üçüncü ülke geçiş belgesi vermeyi kabul etti.



Cezayir



Türkiye ve Cezayir arasında 18 Ağustos 2015'te Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) statüsü protokolü imzalandı.



İki ülke arasında beş yıl sürecek, protokolü sona erdirme niyeti belirtilmediği sürece her beş yılda bir kendini yenileyecek protokolde, TİKA'nın ülkedeki yasal çerçevesi kapsamlı olarak belirtildi.



Cezayir'deki işbirliği projelerinin yönetilmesi için TİKA'nın faaliyet alanları ve yükümlülükleri, çalışanların haklarına ilişkin bilgi verilen protokolde, TİKA'nın faaliyet alanlarında bilgi ve tecrübe değişimi, teknoloji transferi yapılacağı, Cezayir kurumlarının kapasitelerinin sağlamlaştırılacağı, iki ülke arasında özel mali anlaşma gerektiren her işbirliği projesi için Karma Yönlendirme Komisyonu kurulacağı belirtildi.



TİKA'nın kırsal ve kentsel kalkınma, su, orman ve jeolojik kaynakların değerlendirilmesi, Cezayir kültürel mirasının korunması, eğitim ve bilimsel araştırmalar, yerel kamu hizmetlerinin yönetimi ve yerel otoritelerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.



Gürcistan



İzmir'de 21 Eylül 2016'da yapılan Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında, kara yoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı konularının müzakere edildiği kaydedildi.



Heyetlerin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren arızi gidiş dönüş otobüs taşımacılığı izin belgelerinin 150 adet olarak teati edilmesinde, 2017 çok girişli geçiş belgesi kotasının tamamen kaldırılması konusunda, geçiş belgesi kotası olarak 100 bin transit geçiş belgesi, 10 bin boş giriş geçiş belgesi, 2 bin 500 üçüncü ülke geçiş belgeleri sayısında anlaştıkları kaydedildi.



Gürcü heyetinin, Gürcistan topraklarında şube ofisleri açmayı düşünen Türk taşıma şirketlerinin saygınlığına ilişkin bilgi edinilmesi için gerekli bilgileri göndermeleri talebini Türk tarafının kabul ettiği belirtildi.