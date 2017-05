Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına ilişkin "Bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halen hazmedememiş olması gerçekten dikkate şayandır. Çok yeni beyanatlarını izliyorum. Halen bir kabullenememişlik ve bu kabullenememişlikle birlikte ortalığı karıştırma hevesi var. Ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu yanlış hevesten vazgeçmelidir. Milletin sözünün üstüne söz olmaz." dedi.



Bakan Akdağ, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün de hazır bulunduğu ziyarette gazetecilere açıklama yapan Akdağ, halk oylamasından sonra ilk defa Erzurum'a geldiğini belirterek, Erzurum'un her zaman olduğu gibi sağduyulu tavrını ve basiretini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.



Erzurum'un büyük şehirler içerisinde yüzde 74,5 oy oranıyla ipi en önde göğüsleyerek şampiyon olduğunu anlatan Akdağ, "Bu konuda Erzurum halkına ve çalışmalara katılan tüm kardeşlerime şükranlarını takdim ediyorum." diye konuştu.



Akdağ, halk oylamasında Türkiye'nin güçlü geleceği için Erzurum'un bir kere daha her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halen hazmedememiş olması gerçekten dikkate şayandır. Çok yeni beyanatlarını izliyorum. Halen bir kabullenememişlik ve bu kabullenememişlikle birlikte ortalığı karıştırma hevesi var. Ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu yanlış hevesten vazgeçmelidir. Milletin sözünün üstüne söz olmaz. Milletin sözünün üstüne söz söylemek demokrasiye, demokratlığa yakışmaz. Millet kararını vermiştir. Şimdi bize düşen bu karara uygun biçimde uyum yasalarını Mecliste çıkarmaktır. İnşallah önümüzdeki aylarda bunlara yoğunlaşacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın AK Parti'ye üye olacağını, her partinin kendine ait klasikleri ve geleneği olduğuna değinen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böylesi bir durum CHP'nin başına gelseydi bugün ciddi tartışmadan, kavgadan, gürültüden bahsediyor olabilirdik. Biz de bu işler istişare ile yürütülür. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize, AK Partimize, kurucusu olduğu partiye dönüşü, bizi çok heyecanlandırıyor, enerjimizi ve hevesimizi artırıyor. İnşallah şerefle 2 Mayıs'ta AK Partimize Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydı bir kere daha yapılmış olacak. Vatandaş bu hususta anayasayı değiştirdi, bunun uygun olduğuna karar verdi. Kongrede bildiğimiz şölen havasında geçecek. Biz bunları hiç geciktirmiyoruz, süratle gerçekleştiriyoruz. Çünkü Türkiye'nin zamana ihtiyacı var. Bir an önce belirsizliklerin ortadan kalkması lazım. Yapacak çok iş var."



Bakan Akdağ, 1 Mayıs'ın işçinin ve emeğin kıymetinin ortaya konduğu bir gün olduğunu anımsatarak, Anadolu kültürü ile geleneğinde alın teri, göz nuru ve el emeğine büyük önem verildiğini kaydetti.



Akdağ, "1 Mayıs Türkiye için önemli bir gün. 1 Mayıs'ın ülkemiz ve işçilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.



"2002'de 184 olan asgari ücret bugün bin 400 liranın üstüne çıktı"



Akdağ, AK Parti'nin kurulduğu ve programının ortaya çıktığı tarihten itibaren iktidarda olduğu yıllar boyunca işçiyi meselenin odağına koyan ve insanı siyasetin merkezi yapan bir anlayışla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"2002'de 184 olan asgari ücret bugün bin 400 liranın üstüne çıktı. Ülkenin istikrarı ve ekonomisi son derece önemli. Bu bağlamda sağlıkta dönüşüm konusunda da işçilerimizi hep ön plana alarak, yolumuza devam ettik. Geçmişte işçiler ve aileleri sadece SSK dispanserlerine, hastanelerine mahkum haldeydi ve üstelik buralarda verilen hizmetler son derece kötüydü. Vatandaş ile hizmet veren sağlık ailesi de büyük bir çile çekiyordu. Sağlıkta dönüşüm programı 80 milyon vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken bu husustaki en önemli iyileştirmeler işçilerimizle alakalı olmuştur."



"AK parti döneminde sendikalar daha güçlü hale geldi"



AK Parti döneminde sendikaların daha güçlü hale geldiğine işaret eden Bakan Akdağ, "Herkes hatırlamalıdır ki 1 Mayıs'ı işçi bayramı yapan iktidar AK Parti iktidarıdır. Emek ve dayanışma günü olarak AK Parti iktidarımızda 1 Mayıs belirlenmiş durumdadır." diye konuştu.



Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Erzurum'da bugün Hak-İş Konfederasyonu mükemmel bir toplantı yaptı. Bu vesileyle işçilerimizle bir araya geldik. Meydanda şunu gördüm bir taraftan büyük bir coşku, öbür taraftan haklarını arama konusunda büyük bir kararlılık, geleceğe ait umut ama bunların yanı sıra millet, vatan, devlet, bayrak konusunda da büyük bir kararlılıkla birliktelik vardı. Türkiye'nin geleceği adına bu umut vericidir."



(Sürecek)