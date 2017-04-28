Milletin Darbeye Karşı Iradesi Kuma Yansıdı

100 bin ton kum kullanılarak yapılan 150 heykelin yer aldığı Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde en dikkat çekici eser, 15 Temmuz darbe girişiminde kullanılan Leopard tankı ve tankın üzerine kapanan bir el figürü oluşturularak milletin darbeye karşı olan iradesini anlatan heykel oldu.



Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Antalya Kum Heykel Festivali, 'Dünya Harikaları ve Mitolojik Efsaneler' temasıyla sanatseverlerle buluşuyor. Toplamda 10 bin ton kum kullanılarak ortaya çıkartılan 150'yi geçkin heykelin arasında Atatürk büstü, Eyfel Kulesi'nin yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminde kullanılan ve boyutları gerçeğiyle birebir olan Leopard 2A4 tankı dikkat çekti. Rus heykeltıraşlar tarafından profesyonelce hazırlanan Atatürk Büstü ile Leopard Tankı heykelinin yapılışı 2 hafta sürdü. Heykeltıraşları en çok zorlayan ise Fransa'nın ünlü Eyfel Kulesi oldu. Gerçeğinin yüzde bir boyutuna indirilerek ortaya çıkan heykel 8 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekti.



DARBE TANKINA 200 TON KUM KULLANILDI



Sergi alanının girişinde Rus heykeltıraş Alex Skarednoff tarafından, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde FETÖ askerlerince halka namlusunu çeviren Leopard 2A4 modelli tankın kumdan heykeli yapıldı. 6 metre yüksekliği, 8.2 metre uzunluğuyla gerçeğiyle aynı ebatlara sahip olan Leopard heykelinde 200 ton kum kullanıldı. Heykelde aynı zamanda, tankın üzerine kapanan bir el figürü oluşturularak milletin darbeye karşı olan iradesi sembolize edildi. Yine Rus heykeltıraş İrina Alimurzeyweva tarafından yapılan dev Atatürk Büstü için ise 80 tona yakın kum kullanıldı.



"YAPIMI 2 HAFTA SÜRDÜ"



Leopard tankı ile Atatürk Büstü heykelleri hakkında bilgiler veren Uluslararası Kum Heykel Festivali Koordinatörü Cem Karaca, "Burada biz 15 Temmuz'da halkın iradesine ve yönetimine el koymak isteyen darbeyi işlemek istedik. Bunu temsilen, darbede kullanılan Leopard 2A4 model tankı birebir boyutta yaptık. Bunun üzerine halkın iradesini gösteren tankı yukarıdan ezer vaziyette bir elin ezdiği sahneyi canlandırdık. Rus heykeltıraşımız 2 haftada yapımını gerçekleştirdi. Diğer Atatürk heykelimizi de yine Rus heykeltıraşımız yaptı. Burada Atatürk'ün en çok beğenilen ve kullanılan görülen fotoğrafların bir tanesinden hareketle heykeli canlandırdık. Onda da yaklaşık 70-80 ton kum kullanıldı. Gayet hoş bir çalışma oldu. Yapımı şuanda devam ediyor" diye konuştu.



"EN ZORU EYFEL KULESİ OLDU"



Festivalde toplam 10 bin ton kum kullanılarak 40 farklı konuda 150'yi aşkın heykel ve heykeciklerin yapıldığını kaydeden Karaca, heykeltıraşların en çok zorlandığı eserin ise Eyfel Kulesi olduğunu söyledi. Karaca, "Eyfel, çok detaylı ve çok işçiliği olan bir heykel. Elimizden geldiği kadar yüksek yapmaya çalıştık, 8 metreyi buldu. Sadece kumdan yapıldığını düşünürseniz, son derece zor bir şey. Teknik olarak da bu kadar yüksek kumu böylesine dik bir yapıda bu hale getirmek hakikaten zor. Heykeltıraşın bunun üzerinde yaptığı çalışma çok yoğun. Deyim yerindeyse nakış nakış işliyor. Çok ağır ilerliyor ama çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. Birebirinin tam yüzde biri boyutlarında küçültülmüş halini yapıyoruz. Çok güzel bir işin çıktığı heykel oldu. Antalya'ya Eyfel Kulesi'ni getirmiş olduk" şeklinde konuştu.



Karaca ayrıca, festivalin Türkiye'nin ilk ve tek kum heykel festivali olduğuna dikkat çekerek, 1 Mayıs'ta açılacak olan festivale tüm sanatseverleri davet etti.



(Suat Metin - Adem Akalan/İHA)