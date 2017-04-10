Milletin Adamı Tayyip Erdoğan" Resim Sergisi

Ressam Faysal Buğday'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yağlı boya tablolarından oluşan "Milletin Adamı Tayyip Erdoğan" başlıklı sergisi Başkentlilerle buluştu.



Ressam Buğday, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulan 18'i yağlı boya, biri kara kalem 19 tablodan oluşan sergideki çalışmalarının siyasi mesaj taşımadığını söyledi.



Sanatçının işinin "sevileni sevdiği ile buluşturmak" olduğunu dile getiren Buğday, "Bu düşünceden yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemize hizmeti, insanlığa sevgisi, saygısı, şefkati, merhametini düşünerek böyle bir çalışmayı yaptım." dedi.



Sergi, 12 Nisan Çarşamba gününe kadar açık kalacak.