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Milletimize Hizmete Devam Edeceğiz'
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Milletimize Hizmete Devam Edeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Milletimize Hizmete Devam Edeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Referandum
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