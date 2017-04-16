Milletimize Hizmete Devam Edeceğiz'
Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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