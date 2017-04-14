Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Ülkemizin geleceğine yön verecek, devleti omzundaki yüklerden, ayağındaki bağdan kurtaracak, hızlı kalkınmasını sağlayacak son derece önemli bir kararı oylayacağız. Milletimize güveniyoruz" dedi.



Türel, halk oylaması çalışmalarını Korkuteli ilçesinde sürdürdü. Kemerağzı, Gümüşlü ve Büyükköy mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türel, Korkutelili vatandaşları pazar günü vatandaşlık görevlerini yapmak üzere sandığa gitmeye çağırdı.



"Ülkemizin geleceğine yön verecek, devleti omuzundaki yüklerden, ayağındaki bağdan kurtaracak, hızlı kalkınmasını sağlayacak son derece önemli bir kararı oylayacağız. Milletimize güveniyoruz." diyen Türel, ülke için ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksalar birilerinin sürekli "Hayır, istemez" dediğini kaydetti.



Büyükşehir Yasası öncesinde de benzeri tepkilerle karşılaştıklarını ve Türkiye'ye "eyalet sistemi" geleceği eleştirilerinin yöneltildiğini hatırlatan Başkan Türel, şöyle devam etti:



"Dönüyorlar dolaşıyorlar 'eyalet sistemi' diyorlar. Dün akşam Sayın Baykal'ı izledim televizyonda. 'Referandumla eyalet sistemi geliyor' dedi. Röportaj yapan Ahmet Hakan da 'Kızmazsanız eyalet sistemi geliyor bununla diyorsunuz ama PKK sizin gibi hayır diyor. PKK eyalet sistemini ister, o zaman hayır dememesi lazım. Madem sizin dediğiniz gibi eyalet sistemi geliyor, o zaman PKK eyalet sisteminin gelmesini isteyeceği için evet demesi gerekiyorken, neden PKK hayır diyor?' diye sordu. Cevabı çok güzel Baykal'ın. 'Onu PKK'ya sorun' diyor. Bence vereceği cevabı yok. Şöyle koltukta bir sıkıldı, sıkındı, cevap yok. Bir televizyon programında CHP'li Muharrem İnce 'Lokantalar kapatılacak' dedi. Röportajı yapan Ahmet Hakan '18 madde içinde bu nerede yazıyor bana bir göstersene' dedi. Bu bir sağına bir soluna baktı. 'Ben evde unutmuşum anayasayla ilgili kitapçığı' dedi. Hepsi yalan dolan."



Bebeklere, çocuklara, gençlere daha iyi bir Türkiye bırakmak için yeni bir sistem gerektiğine işaret eden Başkan Türel, Avrupa'da yürütülen "Hayır" kampanyalarına değindi.



Almanya, Hollanda, İsviçre'deki televizyon ve gazetelerde "hayır" kampanyaları yürütüldüğünü vurgulayan Türel, "Bu millet her şeyin farkında. İnşallah bütün Türkiye bu pazar günü Avrupa'ya gereken cevabı verecek. Kandil'de teröristlerin hepsi 'hayır' diye yırtınıyor. Bu ülkeyi 40 senedir bölüp parçalamak için vatan evlatlarımızın canına kasteden bu şerefsizler biz bölünmeyelim diye mi 'hayır' diyor? Birçok şehre bizim bakanlarımızı sokmayan ülkeler, meydanlarını PKK'lılara tahsis ediyorlar, PKK Avrupa'da cirit atıyor. İsviçre'de Sayın Cumhurbaşkanımızın resminde şakağına dayanmış silahla teröristiler hayır kampanyası yapıyor." diye konuştu.



Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Cumhurbaşkanımız dün televizyonda, 'Ben milletimin hayır diyen terör örgütleri ile FETÖ ile PYD ile DEAŞ ile birlikte yürümeyeceğine inanıyorum' dedi. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız şunu da söylüyor. 'Hayır diyene de evet diyene de saygılıyız'. Biz demokrasiye inanmışız. Biz 'hayır diyen herkes teröristtir' sakın ha demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu söylüyoruz hayır vermeyi düşünen değerli kardeşim, hayır diyorsun diye sana teröristsin demiyoruz ama dağdaki teröristlerin hepsi hayırcı sen bunu biliyor musun? Onlar niye bu hayırı istiyorlar. 30-40 senedir bu memleket evlatlarının canlarına kast eden bu şerefsizler hayır diye neden yırtınıyor. Almanya'sı Hollanda'sı ne oldu da biz çok güçlenelim diye mi hayır kampanyası yürütüyor. Arkadaşlar bunu düşünelim bunun değerlendirmesini iyi yapalım mesele gün gibi ortadadır. 16 Nisan'daki mesele bir siyasi mesele değildir. 16 Nisan bir memleket meselesidir. Bu ülkeyi daha güçlendirecek, daha güçlü ve daha hızlı kalkındıracak bir hükümet sistemi için karar vereceğiz."