Millet ve Yediselviler'e Modern Aile Sağlığı Merkezleri

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı kapsamında önemli hizmetler üreten Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında da ilçeye örnek projeler kazandırıyor. Millet ve Yediselviler mahallerinde yapımı süren aile sağlığı merkezleri tamamlandığında vatandaşlara sağlık konusunda önemli imkanlar sunacak. Yıldırım Belediyesi'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla öncü kurum olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnşası hızla süren aile sağlığı merkezlerimiz bu mahallelerimize artı değer katacak. Modern binalarda vereceğiz sağlık hizmetleri ile hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracağız" dedi.

MODERN BİNALARDA KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Aile sağlığı merkezleri hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Millet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezimiz 614 metrekarede hizmet verecek. Binanın içerisinde 10 adet muayene odası, 2 adet gebe izlem ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve bebek çocuk izleme odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 2 adet emzirme odası, laboratuvar ve engelli muayene odaları yer alacak" dedi. Yediselviler Aile Sağlığı Merkezi'nin de inşasının bitme aşamasına geldiğini belirten Başkan Edebali, "Yediselviler Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz aile sağlığı merkezimiz 390 metrekare alanda hizmet verecek. Binanın içerisinde 4 adet muayene odası, eğitim toplantı odası, bebek ve çocuk izleme odası, gebe izleme ve aile planlama odası yer alacak" bilgisini verdi.

ÖNCELİKLİ SORUMLULUĞUMUZ İNSAN SAĞLIĞI

İlçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projelerle tamamlamaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Dolayısıyla kendimizi rutin belediyecilik hizmetleri ile sınırlandırmıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarımız kapsamında hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmet vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. Her bir ayrıntısını titizlikle çalışarak modern binalarda bölge insanımıza en iyi imkanları sunacağız. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, hizmetin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak hedefiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde görüşlerini belirtti