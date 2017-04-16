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Millet Ne Karar Verirse En Güzeli O'
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Millet Ne Karar Verirse En Güzeli O'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te oyunu kullandı.

Millet Ne Karar Verirse En Güzeli O'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te oyunu kullandı. Şimşek oy kullandığı okuldan ayrılırken Milletimiz ne karar verirse ülkemiz için en güzeli o demektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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