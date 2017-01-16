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Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

Milkar-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildiANKARA, (DHA) - ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi.

Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi

Milkar-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildi

ANKARA, (DHA) - ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi. Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.

(Tür: Ankara)

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