Milkar-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildi
ANKARA, (DHA) - ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi. Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.
(Tür: Ankara)
Milkar-5a5 Sistemi Kirpi'lere Entegre Edildi
Milkar-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildiANKARA, (DHA) - ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi.
Milkar-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildi
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