Milat Gazetesi Yazarı Zilan: "Kürtler, Referandumda Büyük Sürpriz Yapacak"

Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan, 16 Nisan referandum unda Kürt vatandaşların tercihi hakkında, "Bu Pazar tüm anket firmaları, tüm araştırma şirketleri yanılacak. Çünkü bu Pazar Kürtler büyük bir sürpriz yapacak. Çukur ve yıkım siyasetinden dolayı evi başına yıkılmış, evladını, işini, aşını, geleceğini kaybetmiş Kürtler, bu Pazar beklentinin çok üzerinde bir oy oranıyla 'Evet' diyecek" dedi.



Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan, 16 Nisan anayasa referandum unda Kürt kökenli vatandaşların tercihlerini ne yönde kullanacağı hakkında bir makale kaleme aldı. Kürt vatandaşların, büyük bir sürprize imza atabileceğini kaydeden Zilan, "Yeni bir döneme kapı aralamaya 1 gün kaldı. Türkiye, bu Pazar 'yüzyıllık bir parantezi' kapatacak. Vesayetin tüm aparatlarını tarihin çöp sepetine atacak. Pazar günü, bu ülkenin 'tam bağımsızlığı' tescillenmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiş olacak. Ankara, sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam coğrafyasının 'umut başkenti' olacak. Ara rejimler, elektronik muhtıralar, postmodern darbeler bir daha bu topraklarda görülmeyecek. Tank paletlerinin cızırtıları, apolet şıkırtıları, postal rap rapları bir daha bu coğrafyada duyulmayacak" ifadelerini kullandı.



16 Nisan günü Türk ve Kürt halkının tarihsel birlikteliğinin tüm dünyaya ilan edileceğini ifade eden Zilan, "Egemenlik, Türkiye tarihinde ilk kez gerçek manada milletin olacak. Askeri kışlalar önünde iktidar bekleyen siyasi partiler dönemi sona erecek. Londra, Berlin, Tel Aviv, Washington önünde el pençe durup talimat bekleyen müstemleke siyasetçiler dönemi kapanacak. Türkiye, bu Pazar dimdik ayakta olduğunu bütün dünya müstekbirlerine ilan edecek. 1071'den değil, Kalu Bela'dan bu yana kardeş olan ve kıyamete kadar da kardeş kalacak Türk ve Kürt halkının tarihsel birlikteliği bu Pazar bir kez daha tüm nifak tohumcularına karşı ilan edilecek" açıklamalarında bulundu.



"Bu Pazar tüm anket firmaları, tüm araştırma şirketleri yanılacak"



Zilan, Kürt vatandaşların kullanacakları oylarla tüm anket sonuçlarını ters köşeye yatıracağını kaydettiği yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Bu Pazar bir şey daha olacak. Bu Pazar tüm anket firmaları, tüm araştırma şirketleri yanılacak. Çünkü bu Pazar Kürtler büyük bir sürpriz yapacak. Çukur ve yıkım siyasetinden dolayı evi başına yıkılmış, evladını, işini, aşını, geleceğini kaybetmiş Kürtler, bu Pazar beklentinin çok üzerinde bir oy oranıyla 'Evet' diyecek. 2 ay boyunca bölgenin tamamını gezdim, dolaştım. Bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, bazen Başbakan Binali Yıldırım'la, bazen bakanlarla, bazen de konferans ve paneller vesilesi ile tüm bölgeyi karış karış gezme fırsatı buldum. Bu gezilerimin tamamında Kürtlerin gözlerindeki parıltıyı ve umut ışığını gördüm."



"Kürtler, gerçek kararlarını bir yabancıya söylemek istemezler"



Kürt vatandaşların, sosyolojik bazı sebeplerden ötürü gerçek düşüncelerini anket şirketlerine açıklamadığını öne süren Zilan, "Ne var ki, Doğu ve Güneydoğu illeri ile ilgili anket sonuçlarını açıklayan birçok kamuoyu araştırma şirketi, Kürtlerin gözlerindeki bu umut ışığını göremedi. Birçok anket firması, Kürtlerin resmi görüşünden yola çıkarak bir sonuç çıkardı. Oysa Kürtlerin gayri resmi görüşleri de var. Kürtler, bu doğal ve gayri resmi görüşlerini anketörlere vermezler. Gerçek kararlarını bir yabancıya söylemek istemezler. Kuşkusuz bunun sosyolojik gerekçeleri var. Ancak bu gerekçeler bu yazımızın konusu değil. Kürtlerin bu Pazar ne yönde bir tercihte bulunacağını bilmek ya da tahmin etmek için, bölgeyi iyi tanıyor olmalısınız, bölgenin dinamiklerini iyi okuyor olmalısınız, Kürtlerin geçmişteki eğilimlerini, sosyolojisini, siyasi öyküsünü ve seçmen eğilimlerini iyi biliyor olmalısınız. İstanbul plazalarından 1 günlük turistik Doğu gezisi ile Kürtler hakkında ahkam keserseniz yanılırsınız. Nitekim bu Pazar yanılacaksınız da" değerlendirmesini yaptı.



"Sandıklar açıldıkça, HDP'nin eriyip buharlaştığını görecek herkes"



Doğu ve Güneydoğu illerinde "Evet" oylarında rekor kırılacağını kaydeden Zilan yazısının devamında, "Bu Pazar, sandıklar açıldığında, Erzurum, Şanlıurfa, Bingöl, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Gaziantep'in 'Evet' rekorları kırdığını göreceksiniz. Diyarbakır ve Van'ın sonuçları açıklandığında herkes şok olacak. Sandıklar açıldıkça, HDP'nin eriyip buharlaştığını görecek herkes. Oylar sayıldıkça, Kürtlerin, çukur ve yıkım siyaseti güdenlere tarihi bir hezimet yaşattığına şahitlik edecek herkes. Ekranları başında Erzincan, Mardin, Ağrı, Kars, Iğdır, Siirt, Muş, Bitlis sonuçlarını izleyenler, 'Evet'lerin, 'Hayır'ları geride bıraktığına tanıklık edecek. 16 Nisan'da gece yarıldığında, saatler 00: 00'ı gösterdiğinde tüm Türkiye, Kürtlerin yaptığı büyük sürprize şapka çıkartacak. Göreceksiniz, Kürtler, sandıkları 'Evet'le patlatıp, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız' diyecek ve Kürtler, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA