Milasspor Taraftarlar Derneği'nden Emniyet Müdürü Ava'ya Ziyaret

Muğla'nın Milas ilçesinde Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği yöneticileri, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava'yı makamında ziyaret etti.



Milas Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarete Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Başkanı Nihat Abbak, Amigo Şeker İbrahim Alır ve dernek yöneticileri katıldı.



Milas'a bir süre önce gelerek göreve başlayan Milas Emniyet Müdür Turgay Ava ile bir süre görüşen Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Yöneticileri Ava'ya Yeni Milasspor Kulübü'nün spor çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.



5 Şubat Pazar günü Milas Şehir Stadyumunda oynanacak olan Muğla Süper Amatör Küme Ligi karşılaşması olan Yeni Milasspor - Gümüşlük Gençlikspor maçına İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava'yı davet eden Taraftarlar Derneği yönetim ekibi maçın önemini vurgulayarak Ava'dan destek istediler.



Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği'nin kendisini ziyaret ederek Milas'ın spor etkinliklerini paylaşmalarını memnunlukla karşıladığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Ava dernek yöneticileri ile bir süre sohbet ederek Yeni Milasspor - Gümüşlük lig maçında Milas Emniyeti olarak gereken tedbirleri alacaklarını vurguladı.



Forma ve atkı hediye ettiler



Milaslı sporseverlerin gönül rahatlığı ve keyifli bir şekilde maç izlemeleri için Milas Emniyeti olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyleyen Emniyet Müdürü Turgay Ava dernek yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Yöneticileri yaptıkları ziyaretin sonunda Milas İlçe Emniyet Müdür Turgay Ava'ya üzerinde ismi yazılı olan Yeni Milasspor forması ile atkıyı hediye ederek ziyareti sonlandırdılar. - MUĞLA