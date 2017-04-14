Milaslı Avcılardan Protokol Ziyareti

Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyeleri, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava ve Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya'yı ziyaret ederek dernek faaliyetleri ve 14 Mayıs'taki trap atışı yarışması hakkında bilgi verdi.



Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Murat Yıldırım, Mehmet İnpınar, İsmail Subakan, Muharrem Çetin, Settar Kıbrıslı, Şerafettin Çakır dün bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk önce Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava'yı makamında ziyaret eden dernek üyeleri, yasal avcıların yanında olan Müdür Ava'ya teşekkür ederek dernek şapkası ve tişörtü hediye etti.



Geçtiğimiz günlerde genel kurullarını gerçekleştirdiklerini belirterek derneğin avcı eğitimi kursları konusunda bilgi veren Dernek Başkanı Özkan, yasal avcıların yaşadıklarını sıkıntıları dile getirdi.



"Biz yasal avcılar gerekli eğitimleri alan, devletine vergisini ödeyen ve doğayı koruma bilinciyle avlağına, av hayvanlarını koruyan kişileriz. Ancak yasal avcıların neredeyse 10 katı yasa dışı avcılık yapanlar var." diyen Başkan Özkan, son dönemde büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.



Dernek Başkanı olarak en büyük amacının ve hedefinin ilçeye bir atış poligonu kazandırmak olduğunu ifade eden Özkan, "İlçemizde trap turnuvaları düzenliyoruz. Avcılarımızın atış yapabileceği bir poligon gerekiyor. Ayrıca burada güvenlik güçlerimizin atış için kullanabilmesi için bir poligon gerekiyor ve bu konuda dernek olarak girişimlerde bulunduk. 5-6 yıl önce Kafaca Mahallesindeki bir yerde poligon yapılabilmesi için incelemede bulunduk. Yaklaşık 3 bin liraya yakın masraf ettik. Geçtiğimiz şubat ayında ihalesi geldi ve sürekli uzadı. Bu yerin maliyeti çok yüksek verildi.20 dönümlük alan için 200 bin liralık fahiş bir fiyat çıkanca ihaleye giremedik. Ancak bu konudaki girişimlerimiz devam edecek. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz." dedi.



Müdür Ava'yı, 14 Mayıs'ta Beçin Mahallesindeki Denizcik Orman Deposunda düzenlenecek olan trap atış yarışmasına davet eden Özkan, "Derneğimiz her yıl trap atış yarışması düzenliyor. 14 Mayıs'ta da bir trap yarışması düzenleyeceğiz. Dernek üyesi olan avcılarımızın katılacağı yarışmada dereceye giren avcılarımızı çok güzel ödüller bekliyor. Amacımız dernek üyeleri arasındaki birlik beraberliği sağlamak ve amatör avcılarımızı teşvik etmek." diye konuştu.



Dernek üyeleri daha sonra Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya'yı makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - MUĞLA