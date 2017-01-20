Milas Zeytinyağında Mitso ve Tariş İşbirliği

Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)'nın Milas zeytinyağına Coğrafi İşaret tescil belgesi almasından sonra MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, ilk Coğrafi İşaret kullanım başvurusunu yapan TARİŞ'i ziyaret etti.



Ziyarette TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birlik Başkanı H. Cahit Çetin, "Milas'ta çok kaliteli zeytinyağı üretildiğini zaten biliyorduk" dedi.



TARİŞ'ten, Milas zeytinyağına Coğrafi İşaret alan Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na zeytinyağı konusunda her zaman için işbirliği ve destek sözü geldi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'in ziyaret ettiği TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifler Birliği Başkanı H. Cahit Çetin, "Milas'ta çok kaliteli zeytinyağı üretildiğini zaten biliyorduk" diyerek Coğrafi İşaretin uygulanması ve Milas zeytinyağının tanıtımı için açık destek sözü verdi.



MİTSO'nun Milas ilçe sınırları içinde memecik türü zeytinlerden erken hasat, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen zeytinyağına Coğrafi İşaret tescil belgesi almasından sonra ilk Coğrafi İşaret talebinin TARİŞ ten gelmesi üzerine MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifler Birliği'nin Başkanı Cahit Çetin'i İzmir'de ziyaret etti. Reşit Özer'in Başkan H. Cahit Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Haldun Çıray, Genel Müdür Yardımcısı S. Işıl Çillidağ ve Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin ile yaptığı görüşmede, Milas zeytinyağına Coğrafi İşaret alınmasıyla birlikte bundan sonraki aşamada yapılması gerekenler değerlendirildi. Toplantıda, H. Cahit Çetin "Milas'ın zeytinyağına Coğrafi İşaret alması bizim için de çok önemli. Biz Milas'ta çok kaliteli zeytinyağı üretildiğini zaten biliyorduk. Şimdi bu tescillenmiş oldu. Milas zeytinyağına Coğrafi İşaret almakla çok büyük bir iş başardınız. Sizi kutlarım. Bundan sonra Milas zeytinyağının tanıtımı ve pazarlanması başta olmak üzere her konuda size TARİŞ olarak ekibimizle birlikte desteğe hazırız. En kısa sürede de Coğrafi İşaretli Milas zeytinyağı üretmeye istiyoruz ve buna da hazırız. Biz Milas'a çok önem veriyoruz ve çok seviyoruz. Siz, Milas zeytinyağı için çok zor bir iş başardınız. Bundan sonra artık Milas zeytinyağının önü açıldı" dedi.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birlik Başkanı H. Cahit Çetin'e gösterdiği ilgi, bundan sonrası için destek ve yardım sözü için çok teşekkür etti. Reşit Özer "Biz zor olanı başardık. Normalde en az 6 /7 yıl süren süreci yaklaşık 3 yılda tamamlayarak Milas zeytinyağına Coğrafi İşaret aldık. Şimdi, öncelikle zeytinyağımızın duyu analizlerini yapabilecek uzmanları yetiştirmek için bir eğitim düzenleyeceğiz. Zeytinyağımızın kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyecek akredite olmuş laboratuvarlarla anlaşma yapacağız. Kısa sürede Milas'ın Coğrafi İşaretli ürünlerinin raflarda tüketicilerin beğenisine sunulması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA