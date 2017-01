Milas Tuzla Cazibe Merkezi Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi son dönemde av yasağı tartışmalarıyla gündeme gelen Tuzla Sulak Alanı için gözlem kuleleri, yürüyüş yolları, yöresel ürün satış yerleri gibi bölümlerden oluşa proje hazırladı.



Milas Boğaziçi Mahallesi'ndeki binlerce flamingo ve pelikana ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nın tanıtımı için Muğla Büyükşehir Belediyesi önemli bir proje hazırladı. Paydaşların değerlendirilmesine açılan projede kuş gözlem kuleleri, yürüme yolları, doğa eğitim merkezi, idare ve ziyaretçi merkezi, otopark, seyir terasları, yöresel ürün satış yerleri, deniz börülcesi üretimi deneme alanı, tuz üretimi demonstrasyonu gibi çalışmalar yer alacak.



Av yasağı tartışmalarıyla gündeme gelen alanla ilgili Büyükşehir Belediyesinin ilgili personelleri Boğaziçi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Boğaziçi Mahalle Muhtarlığında yapılan toplantıya Boğaziçi Mahalle Muhtarı İbrahim Köksal, Milas Kent Konseyi Başkanı Mehmet Günlük, mahalle meclisi ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda proje tanıtılırken, sulak alanın sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Milas Boğaziçi Mahallesi'nde yapılması planlanan proje hakkında bir açıklama da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından yapıldı. Başkan Gürün yaptığı açıklamada "Milas Boğaziçi Mahallemiz doğasıyla, kültürüyle ilimizde önemli köşelerden birisi. Yapmayı planladığımız bu proje ile doğayı ve kültürü korumayı, bu sayede artacak turizm ile de bölge halkımızın kalkınmasına katkıda bulunmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.



Doğayı ve kültürü korumanın belediyenin önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Gürün "İlimizin her ilçesi ve her köşesinde bulunan tarihi ve kültürel miraslarımızı korumak bizim başlıca görevlerimizdendir. Doğayı, tarihi miraslarımızı koruma amacıyla yaptığımız projelerimize yenilerini ekliyoruz. Bu sayede turizm cenneti olan bölgemizi her yönüyle dünyaya tanıtarak, hep bir adım ileriye götürmeyi hedefliyoruz" dedi.



Boğaziçi Mahallesi Muhtarı İbrahim Köksal ise "Milas Kent Konseyi Başkanı'mızın da dediği gibi biz bu projeyi önemsiyor ve destekliyoruz. Zaman geçirmeden bu projenin devreye girmesi, doğal hayatı yeniden canlandıracak. Yörede turizmin gelişmesi için yeniden fırsat doğacak ve bu sayede atıl tesisler de faaliyete geçecek. Bölgemize büyük fayda sağlayacak olan bu projeye katkıda bulunan başta Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer tüm kurum, sivil toplum örgütleri ve kişilere teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.



Projenin bölgeye katkısının büyük olacağını dile getiren Milas Kent Konseyi Başkanı Mehmet Günlük "Milas'ın kendisi gibi cennet köşesi olan Boğaziçi bizim için çok önemli. Kent konseyi olarak Boğaziçi'nin doğal yapısının korunması, kuş cennetinin korunmasını çok önemsiyoruz. Bu konuda bize her zaman destek olan başta Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bu geliştirmiş oldukları tuzla sulak alanının korunmasını içeren projeyi çok önemsiyoruz. Bir an önce hayata geçirilmesi için biz de Milas Kent Konseyi, Boğaziçi Mahalle Meclisi ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber elimizden ne geliyorsa yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne de her zaman destek vermeye hazırız" dedi.



Bölgeye 20 yıl önce gelerek yerleşen Heykel Sanatçısı Kemal Arıkan, burada bulunan güzelliklerin daha fazla bozulmadan korunması gerektiğini dile getirdi.



Arıkan "Boğaziçi bana göre dünyanın en güzel köyü. 20 sene önce buraya yerleştim, o zamandır da burada yaşıyorum. Amacım başta mahalleme, ilçeme, ilime ve ülkeme ziyaret etmek. Burası kuşlarıyla, tarihiyle, güzellikleriyle bulunmaz bir yer. Güzellikler bazı olaylarla bozuluyor. Burada nadir bulunan kuş türleri avlanıyor. Bunları korumak için de elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Hazırlanan bu projenin de bu konuda büyük katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.



Toplantıya katılan vatandaşlar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin önemli olduğunu, bu proje ile hem doğanın korunacağını hem de ekoturizm ve kırsal kalkınma yoluyla yörede yaşayanların gelirlerinin artacağını belirttiler.



Toplantı sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından açıklamada, proje ile doğa, kültür gibi önemli değerlerin korunarak bölgenin kalkındırılması hedeflendiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan Milas İlçesi Metruk Tuzlası Sulak Alanında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kuş gözlem kuleleri, yürüme yolları, doğa eğitim merkezi, idare ve ziyaretçi merkezi, otopark, seyir terasları, yöresel ürün satış yerleri, deniz börülcesi üretimi deneme alanı, tuz üretimi demonstrasyonu gibi uygulamaların yapılması planlanmaktadır. Kuş gözlemi ve sulak alan ekolojisi konularında eğitimlerin verilebileceği bir doğa eğitim merkezi de çalışmalar içinde yer alacaktır. Sulak alan, dolgu yol nedeniyle su sirkülasyonu yeterince sağlanamadığından, kirlenme ve dolayısıyla biyolojik çeşitlilikte azalma tehdidiyle karşı karşıyadır. Ulusal ölçekte nadir alanlardan olan Metruk Tuzlası Sulak Alanının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile hem yörede yaşayan canlı türleri korunmuş olacak hem de ekoturizm yoluyla yerli ve yabancı turistlere tanıtımı yapılabilecektir. Sulak alanda yapılacak faaliyetlerin ve yatırımların giderlerinin Büyükşehir Belediyemiz Bütçesinden karşılanması planlanmaktadır. Bu konuda ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılmış ve ilgili bakanlıkta incelenmektedir" - MUĞLA