Milas'taki Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.



Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, İzmir'den Muğla'ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine 29 Aralık 2016'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.R.E, B.Ü, E.K, A.D, V.G. Ş.A. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde dedektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda 409 uyuşturucu hapla, 77 gram esrar ele geçirilmişti.