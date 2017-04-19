Milas'ta Zıpkınla Balık Avlama Türkiye Şampiyonası

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, 21 - 22 Nisan tarihlerinde, Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası düzenleneceği bildirildi.



Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın birinci ayağı Ören Mahallesi'nde yapılacak. Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü evsahipliğinde yapılacak olan şampiyonanın açılışı 21 Nisan Ören Marina'dan saat 14.30'da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Çeşitli etkinliklerle devam edecek olan şampiyona 22 Nisan'da yapılacak olan zıpkınla balık avlama yarışmasıyla sona erecek. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Milas İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, "Türkiye Sualtı Federasyonu yetkilileri ile birlikte Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Serkan Öcalmaz'ın talimatıyla uzun bir süreden bu yana sürdürdüğümüz görüşmelerin ardından şampiyonanın bir ayağını Ören mahallemizde yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan etkinlik hem ilimizin hem de ilçemizin tanıtılması amacıyla önemli. Milas Kaymakamız Eren Arslan ve Ören Mahalle Muhtarımız Bekir Keser'in de destekleriyle yapacağımız organizasyona tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.



- Muğla