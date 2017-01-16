Milas'ta Zeytin Hırsızına Suçüstü

Muğla Milas'ta onca emeklerle bir kişinin hasat ettiği zeytinini çalmak isteyen hırsızı, jandarma suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre; bugün saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olayda, zeytin bahçesi sahibi Osman Nergiz arazisinde bir 09 E 7317 plakalı bir aracın şüpheli şekilde gezdiğini gördü. Nergiz, şüpheli aracı hemen Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Ören Jandarma Karakol Komutanlığına ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, operasyon gerçekleştirdi.



Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli İ.A. tarafından, 09 E 7317 plakali araca; Osman Nergiz'e ait olan 8 çuval zeytinden 6 çuvalini yüklediğini ve diğer 2 çuvalinda yüklendiği esnada jandarma suçüstü yaptı.



Jandarma İ.A. tarafından çalınan zeytinleri, Nergiz'e teslim etti. Hırsızlık şüphelisi İ.A., gözaltına alındı. - MUĞLA