Milas'ta Yakalanan Fetö'nün Erzurum Kasası Tutuklandı

Milas’ta yakalanan FETÖ’nün Erzurum kasası Yusuf Öksüz tutuklandı.

Milas'ta Yakalanan Fetö'nün Erzurum Kasası Tutuklandı

Milas'ta yakalanan FETÖ'nün Erzurum kasası Yusuf Öksüz tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan ve ardından Erzurum'a gönderilen Yusuf Öksüz, adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY'nin Erzurum'da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı, terör örgütünün mali işlerini takip ettiği belirtilen Öksüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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