Milas'ta Yakalanan Fetö'nün Erzurum Kasası Tutuklandı

Milas'ta yakalanan FETÖ'nün Erzurum kasası Yusuf Öksüz tutuklandı.



Geçtiğimiz hafta içerisinde Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan ve ardından Erzurum'a gönderilen Yusuf Öksüz, adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY'nin Erzurum'da üst düzey yönetici ve mütevelli heyetinde yer aldığı, terör örgütünün mali işlerini takip ettiği belirtilen Öksüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM