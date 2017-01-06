Milas'ta Yağmur Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Milas'ta uzun zamandır kuraklıkla boğuşan çiftçiler, yağmurun gelmesiyle sevindi. Yağışlar, en çok çiftçileri memnun etti.



2016 yılında yeterli yağışı alamayan çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyordu. Milas'a uzun zamandır beklenen yağışlar, en çok çiftçilerin yüzünü güldürdü.



Kuraklık; hububat tarımından, hayvancılığa kadar birçok sektörü etkilemiş ve özellikle zeytin rekoltesinde büyük oranda düşüş olmuştu.



Yağmurun gelmesiyle bereketlenen toprağa, metrekareye 23.4 mm yağış düştü. Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan barajlar, gelen yağışlarla dolmaya başladı.



Milaslı çiftçiler, yağışların bereket getirmesini dilediklerini belirterek "Geçtiğimiz yıl olumsuz etkilerini hissettiren kuraklık, 2016 yılına gelince çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bu yıl sonbahar yağışları neredeyse hiç yaşanmadı. Sadece geçtiğimiz kasım ayında bir defa iyi bir yağış oldu. Bu yağışın ardından etkili bir yağış gerçekleşmemişti. 2017 yılının ilk haftasında, yağmur yüzümüze güldü. Yağışlarla beraber, etkili hissedilen kuraklık bir nebze olsun geçti." diye konuştular.



Susuzluktan dolayı; zeytincilikten, arıcılığa, hayvancılığa varıncaya kadar tarımsal üretimin birçok alanında kayıplar yaşandığına dikkat çeken çiftçiler "Son 2 yıldan bu yana yağışlarda aşırı bir düşüş yaşandı. Kuraklık belimizi büktü. Zeytincilikten, arıcılığa, hayvancılığa varıncaya kadar tarımsal üretimin birçok alanında kuraklık etkili oldu. Son birkaç gündür yaşanan yağışlar, bizlere umut verdi. Barajlarımız yavaşça dolmaya başladı. Meteorolojiye göre yağış, ilçemizde hafta boyu etkili olacak. Umarım yağışlar istenilen bir şekilde olur ve bereketli bir yıl geçiririz." ifadelerini kullandılar. - MUĞLA