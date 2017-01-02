Milas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi Operasyonda 77 gram esrar ve 409 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı



Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Uyuşturucu dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda Ş.A., A.D., E.K. ve M.D isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların kullanmış oldukları araçta ve kaldıkları otelde yapılan aramada 77 gram esrar ve 409 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından yarın (03.01.2017) Milas Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA