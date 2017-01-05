Milas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Osman Akgün idaresindeki 32 NB 242 plakalı süt kamyonu ile Muzaffer Gül'ün kullandığı 48 KR 380 plakalı otomobil, Dörttepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Hatice Gül yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ambulansıyla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.