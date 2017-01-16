Milas'ta Toplanamayan Piller Tehlike Yaratıyor

Doğada uzun yıllar kaybolmayan ve toprağı içerdiği kimyasallarla kirleten atık piller için Milaslı vatandaşlar, Milas Belediyesinden caddelere atık pil toplama kutusu konulmasını istedi.



Milas'ta toplanamayan atık piller, doğa için tehlike oluşturmaya başladı. Evlerinde topladıkları atık pilleri nereye vereceklerini bilemeyen Milaslı vatandaşlar, Milas Belediyesi ekipleriyle irtibata geçti.



Milas Belediyesinden, atık piller ile ilgili hiçbir öneri alamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.



Doğada uzun yıllardır kalan ve bulunduğu toprağı, içerisinde yer alan kimyasallarla kirleten atık pillerin toplanması için ilçede çalışma olmadığını öğrenen vatandaşlar, "Atık pillerin, doğaya bırakılması çevreye büyük zarar veriyor. Biz de bu yüzden atık pilleri biriktirdik. Ama kullanılmış atık pilleri, geri dönüşüme verebileceğimiz bir yer bulamadık. Durum karşısında hemen Milas Belediyesi yetkililerini aradık, ama onlardan da bir cevap alamadık." dediler.



Atık pillerin doğaya zarar vermeden toplanması için caddelere "atık pil toplama kutusu" konulmasını isteyen Milas sakinleri, "Biz Milas Belediyesinden doğanın korunması adında, caddelere atık pil toplama bidonu konulmasını istiyoruz. Topladığımız pilleri bırakabileceğimiz bir yer yok. Belediye ekiplerinden bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandılar.



Atık pilleri toplama kampanyası, Milas Belediyesi tarafından belirli yerlere konulan atık pil toplama kutularıyla 2009 yılında yapılmıştı.



ATIK PİL ÇEVRE DÜŞMANI!



Piller, yaklaşık son 100 yıldır hayatımıza nüfuz etmiş durumdalar. Kumandalar, saatler, işitme cihazları, çeşitli oyuncaklar ve akıllı taşınabilir ürünlerin tamamında enerji kaynağı olarak piller kullanılıyor. Piller ekseriyetle cıva, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerden oluşur. Bu ağır metaller bilindiği üzere insan vücuduna bir şekilde nüfuz ederse, ciddi sorunlar ortaya çıkarabilirler. Özellikle cıvanın bir şekilde doğada bulunması, eser miktarda dahi olsa çok ciddi zararlar ortaya çıkarabiliyor. Atık pillerde bulunan bir gram civanın o veya bu şekilde doğaya atılması durumunda; 20 ton sebze, 10 milyon litre temiz suyu zehirlediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyuldu. Sadece bir adet kalem pilin denize atılması durumunda, 2 ton balık pilin içerdiği cıva sebebiyle zehirleniyor. Hatta yine bir adet kalem pilin toprağa bırakılması sonucu, birkaç ay içerisinde çevresindeki 6 metrekare toprağı tamamen zehirlediği bilim adamları tarafından şefaatle ifade edildi.



Atık pillerden doğaya sızan bu ağır metallerin temiz içme sularına karışması durumunda ise insanlar; kanser, böbrek rahatsızlıkları ve karaciğer rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalıyorlar. Bugün kanser vakalarının en az yüzde 15'inin atık pillerin doğaya ve içme sularına karıştırdıkları ağır metallerden kaynaklandığı düşünülüyor. - MUĞLA