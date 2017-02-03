Milas'ta Sulak Alanları Koruma Çağrısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi Milas Şefliği ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.



Her yıl tüm dünyada 2 Şubat tarihinde, Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlanıyor. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi Milas Şefliği ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde Atapark'ta vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yapılan farkındalık çalışmasına, vatandaşlar ilgi gösterdi.



Sulak Alanlar Günü'nde yapılan etkinliklerde; içinde barındırdığı ekolojik sistem ile dünyadaki canlı yaşamının devamı için büyük önem taşıyan sulak alanlarda yaşanan kayıplar ortaya konuldu ve önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi.



Dağıtılan broşürlerde; Muğla'nın sulak alanları, Bafa Gölü Milli Parkı, Tuzla Sulak Alanı ve Dalyan hakkında Milaslı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. - MUĞLA