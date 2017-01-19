Milas'ta Karne Hediyesi Sinema Bileti

Öğrencilerin tatillerine verimlilik sağlamak ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ile AVM arasında protokol imzalandı.



Okulların sömestr tatiline girmesine günler kala, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren bir AVM'den öğrencileri sevindirecek bir haber geldi. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir AVM tarafından geliştirilen "Güzel Yürekler Sinemada" projesi için dün Milas Kaymakamlığı makamında taraflar protokol imzaladı.



Öğrencilerin tatillerine verimlilik sağlamak ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmelerine katkı yapmayı öngören protokol; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Yiğit Taban tarafından imzalandı.



İmzalanan protokolle birlikte; bu yarıyıl tatilinde derslerinde başarılı olan ve karnesi iyi olan öğrencilerin indirimli alışverişler yaparak, ücretsiz ve indirimli sinema bileti edinmesi amaçlanıyor.



Projede ayrıca, yarıyıl tatilinde derslerinde başarılı olan arkadaşlarının sinemaya ücretsiz gittiğine tanık olan öğrencilerin motivasyonunun sağlanması ve ödüllendirilmesi planlanıyor. - MUĞLA