Türk Kızılayı Milas Şubesi, kan bağışçılarına konserve balık hediye edecek.



Kızılay Derneği Milas Şube Başkanı Mustafa Gezginci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milas'ta kan bağışı yapacaklara konserve balık hediye edileceğini bildirdi.



Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da soğuk hava şartları nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu ifade eden Gezginci, "Bugün Milas'ta evlendirme salonunda saat 18.00'e kadar görevlilerimiz vatandaşların kan bağışlarını beklemektedir. Kan bağışı yapan vatandaşlarımıza derneğimiz tarafından konserve alabalık hediye edilecek. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.