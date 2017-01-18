Milas'ta Kaçak Diaspor Kazısına 2 Gözaltı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'ndeki bir maden ocağında diaspor taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.



Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi Küçük Çamlıktepe mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, göçük riski bulunan alanda kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ile C.Y. (35) suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bin 430 gram diaspor kristali, kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.



Maden hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Elmas, zümrüt gibi değerli taşlarla aynı grupta yer alan ve ışığa göre renk değiştirmesiyle ünlenen diaspor kristali, dünyada sadece Milas'ta bulunuyor.



- Muğla