Milas'ta Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Milas ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı bandrolsüz 160 şişe içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Milas-Söke kara yolunda göçmen kaçakçılığı ihbarları üzerine uygulama gerçekleştirildi.



Kontrollerde, göçmen kaçakçılığı yapıldığından şüphelenilerek durdurulan bir minibüste yapılan aramada, aracın koltuk altındaki bir bölmeye gizlenmiş 160 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki ele geçirildi.



İçkilere el konulurken, araç sürücüsü S.B. gözaltına alındı.