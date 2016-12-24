Milas'ta Esnaftan Şehitler İçin Lokma

Milaslı esnaflar, terör saldırılarında kaybettiğimiz şehitler için lokma döktürüp Yasin okuttu.



Hacı Abdi Mahallesi, Balçık mevkisinde bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, yaklaşık bin kişilik lokma döktürdü. Sabah saatlerinden itibaren hazırlanan lokmalar, vatandaşlara dağıtıldı. Lokma dağıtımının ardından Yasin-i Şerif okutuldu. Hain saldırılarda kaybettiğimiz şehitleri asla unutmamamız gerektiğini ifade eden esnaflar, "Biz çevredeki esnaflar olarak kendi çapımızda böyle bir etkinlik yapmak istedik. Karınca kararınca herkes bir katkıda bulundu. Sonuçta şehitlerimiz bizler için canlarını feda ediyor. Biz, onlar için ne yapsak azdır. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA