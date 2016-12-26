Milas'ta Eski Başkan Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Güllük Beldesi'nin mahalleye dönüşmeden önceki son Belediye Başkanı olan Tevfik Kırçın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı



2014 seçimleri ile Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşmesinin ardından kapanan eski Güllük Beldesi'nin son Belediye Başkanı olan ve şuanda ise CHP'den Milas Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan 61 yaşındaki Tevfik Kırçın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



İlk olarak Milas'ta Özel İzan Sağlık Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kırçın buradaki tedavisinin ardından ambulansla Aydın'a sevk edildi.



Kalp krizi şüphesiyle Aydın'da tedavi altına alınan Kırçın burada geçirdiği anjiyo ameliyatının ardından donanım yetersizliğinden dolayı ambulansla İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi.



Kırçın'ın İzmir'de tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA